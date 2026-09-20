Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Domenica di serie D con due appuntamenti alle 15 che interessano da vicino il territorio. Lo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella ospiterà Arconatese-Pro Patria, mentre a Venegono Superiore la Varesina affronterà la capolista Pistoiese.

Arconatese-Pro Patria si gioca a Caronno Pertusella

Appuntamento particolare allo stadio di corso della Vittoria, scelto come sede della sfida fra Arconatese e Pro Patria valida per la quarta giornata di campionato. Il fischio d’inizio è previsto alle 15.

L’Arconatese giocherà dunque lontano dal proprio terreno di casa a causa dell’indisponibilità del campo di Arconate. Una circostanza che porta sul terreno caronnese una partita di sicuro interesse, con la Pro Patria che si presenta all’appuntamento a punteggio pieno dopo le prime tre giornate.

A dirigere l’incontro sarà Paolo Zantedeschi della sezione di Verona, assistito da Gianluca Moroso di Venezia e Aymene El Mottaki di Mestre.

A Venegono arriva la capolista Pistoiese

Sempre alle 15 si giocherà a Venegono Superiore, dove la Varesina ospiterà la Pistoiese.

Per i rossoblù si tratta di un banco di prova particolarmente impegnativo: i toscani sono infatti in testa alla classifica con 9 punti, a punteggio pieno insieme a Pro Patria e Lentigione. La Varesina arriva invece alla quarta giornata con 4 punti.

La direzione di gara è stata affidata a Tommaso Alberto Vazzano di Catania. Gli assistenti saranno Francesco Quattrotto di Messina ed Elvira Rizzo di Enna.

La classifica

Pistoiese, Pro Patria e Lentigione 9 punti, Pro Sesto 6, Correggese e Sant’Angelo 5, Varesina, Casatese Merate e Cittadella Modena 4, Castellanzese e Oltrepò 3, Pavia e Solbiatese 2, Tropical Coriano, Crema, Arconatese 1, Pontedera 0.

(foto archivio: lo stadio di Caronno Pertusella)

20092026