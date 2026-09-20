Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Sconfitta casalinga di misura per la Varesina nella quarta giornata del campionato di Serie D, girone D. Al termine di una sfida complicata contro una delle formazioni più quotate del raggruppamento, i rossoblù hanno ceduto 0-1 alla Pistoiese, che grazie a questo successo ha conservato il primato a punteggio pieno. A decidere la partita è stato Motti al 14′ del primo tempo. Una rete che è risultata sufficiente alla formazione toscana per conquistare l’intera posta e salire a 12 punti, appaiata in vetta alla Pro Patria.

La Varesina resta invece a quota 4 punti, raggiunta dal Tropical Coriano. Per i rossoblù un avvio di campionato nel quale è dunque ancora necessario trovare continuità di risultati.

In testa continua la marcia perfetta anche della Pro Patria, passata 3-0 sul campo dell’Arconatese. Si è invece fermato il Lentigione, sconfitto in casa 1-0 dal Cittadella Modena. Giornata da ricordare per la Castellanzese, vittoriosa 4-1 nel derby con la Solbiatese grazie anche alla tripletta di Chessa. Successo esterno per il Varese, 3-0 sul Pontedera con Barzotti autore di tutte e tre le reti, l’ultima su rigore.

Risultati e marcatori

Arconatese-Pro Patria 0-3

Reti: pt 3′ Barranco, 16′ Forchignone, 20′ Nanni.

Correggese-Casatese Merate 1-3

Reti: st 6′ Isella (CM), 11′ Citterio (CM), 14′ Martina (C), 19′ rig. Gningue (CM).

Crema-Pro Sesto 0-3

Reti: pt 43′ Costantino; st 37′ rig. Viscardi, 47′ Mazzola.

Lentigione-Cittadella Modena 0-1

Rete: st 13′ Cericola.

Oltrepò-Tropical Coriano 0-1

Rete: pt 45′ Capicchioni.

Pontedera-Varese 0-3

Reti: pt 13′ Barzotti; st 18′ Barzotti, 31′ rig. Barzotti.

Sant’Angelo-Pavia 0-0

Solbiatese-Castellanzese 1-4

Reti: pt 12′ Rusconi (C), 19′ Chessa (C); st 20′ Chessa (C), 23′ Chessa (C), 28′ Scapinello (S).

Varesina-Pistoiese 0-1

Rete: pt 14′ Motti.

Classifica

Pistoiese e Pro Patria 12 punti; Pro Sesto e Lentigione 9; Casatese Merate e Cittadella Modena 7; Castellanzese e Sant’Angelo 6; Varese e Correggese 5; Varesina e Tropical Coriano 4; Pavia e Oltrepò 3; Solbiatese 2; Crema e Arconatese 1; Pontedera 0.

(foto archivio)

20092026