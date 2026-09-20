Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Non ce l’ha fatta il motociclista di 52 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Varesina a Caronno Pertusella. L’uomo, residente a Cogliate, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Garbagnate Milanese in condizioni disperate ed è successivamente deceduto.

La vittima, secondo le informazioni sinora disponibili, era un cittadino di origini rumene, classe 1974, residente a Cogliate.

Il grave incidente si era verificato poco prima delle 10 lungo la Ss233 Varesina, all’altezza del supermercato Lidl. Per cause che restano da chiarire si erano scontrate un’automobile e la motocicletta sulla quale viaggiava il cinquantaduenne.

Le condizioni del motociclista erano apparse immediatamente molto gravi. Sul posto erano intervenute due ambulanze e l’automedica e i soccorritori avevano effettuato lunghe manovre di rianimazione prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale di Garbagnate Milanese. Era stato assistito anche il conducente dell’automobile, un uomo di 56 anni.

Sul luogo dell’incidente erano arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, questi ultimi incaricati dei rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

La Varesina era rimasta a lungo chiusa al traffico, prima per consentire le operazioni di soccorso e successivamente per permettere l’esecuzione degli accertamenti tecnici, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Le verifiche delle forze dell’ordine sono ora chiamate a chiarire cause e responsabilità del tragico incidente.

(foto archivio)

20092026