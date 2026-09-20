Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. Lo scontro è avvenuto alle 9.50 in viale 5 Giornate e ha richiesto un’importante mobilitazione dei soccorsi. Due le persone coinvolte, un uomo di 52 anni e uno di 56. Secondo le prime informazioni, uno dei feriti è stato classificato in codice rosso, quindi in serie condizioni, mentre l’altro è stato assistito in codice verde.

Particolarmente serie sono apparse sin dall’inizio le condizioni del motociclista, trovato a terra dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori sanitari, con la missione coordinata da Areu 118, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della Compagnia di Saronno.

Al momento restano da definire con precisione le condizioni delle persone coinvolte e la loro eventuale destinazione ospedaliera. Saranno invece gli accertamenti e i rilievi eseguiti dai carabinieri a chiarire la dinamica dello scontro e le cause che hanno portato alla collisione tra i due mezzi.

(foto archivio)

20092026