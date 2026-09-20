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CARONNO PERTUSELLA – Un importante appuntamento con l’attività motoria e la vita associativa attende la cittadinanza di Caronno Pertusella nella giornata di oggi domenica 20 settembre. Tra le 15.30 e le 19 la comunità si ritroverà infatti in via Verdi per l’inaugurazione ufficiale della nuova palestra comunale al servizio della scuola primaria Pascoli della frazione di Bariola, struttura che aprirà i propri spazi ospitando per l’occasione la prima edizione della Festa dello sport.

L’evento comincerà a partire dalle 15.30 con la cerimonia formale del taglio del nastro e gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni locali. Subito dopo la parola e l’azione passeranno alle associazioni sportive del territorio, che animeranno la struttura allestendo punti informativi per far conoscere i propri percorsi e offrendo dimostrazioni pratiche a ragazzi, famiglie e bambini. I partecipanti potranno sperimentare gratuitamente una vasta gamma di discipline e intrattenimenti: dai percorsi dedicati al ciclismo e alle balance bike fino a sfide al bersaglio, tiro al bersaglio, calcio balilla e ping pong. A tal proposito gli organizzatori invitano chi desidera mettersi alla prova sulle due ruote a presentarsi munito di bicicletta e casco. A metà pomeriggio la manifestazione offrirà anche un momento di ristoro e convivialità grazie alla merenda messa a disposizione da Camst per tutti i presenti.

Nel suo complesso l’iniziativa si propone sia di far scoprire alla cittadinanza il nuovo impianto sportivo comunale sia di promuovere lo sport come risorsa fondamentale per la crescita, il benessere e l’aggregazione sociale del territorio.

(foto d’archivio)

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