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CASTIGLIONE OLONA – Momenti di apprensione ieri pomeriggio per un ragazzo di 16 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Varesina.

L’episodio è avvenuto alle 17.30 in via Battisti, tratto locale dell’ex statale Varesina. Il giovane, per cause in corso di accertamento, è caduto dalla motocicletta sulla quale stava viaggiando.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza del Sos Malnate. Fortunatamente le condizioni del sedicenne si sono rivelate decisamente meno gravi rispetto a quanto inizialmente si poteva temere: per lui soprattutto un grosso spavento e conseguenze fisiche limitate. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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(foto archivio)

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