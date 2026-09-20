GARBAGNATE MILANESE – Piazza della Croce gremita e Jerry Calà mattatore sul palco: è stata una serata all’insegna della musica, dei ricordi e del divertimento quella di ieri sera a Garbagnate Milanese, dove il popolare attore e showman è stato uno dei grandi protagonisti della Festa patronale.

L’appuntamento, ad ingresso libero, era stato fissato alle 21 in piazza della Croce e ha richiamato un folto pubblico. «Jerry sul palco è un mattatore incredibile. Ma piazza della Croce stasera è da doppia libidine con i fiocchi», il commento apparso sui social de “La Pagina di Garbagnate Milanese”, riprendendo proprio uno dei tormentoni più celebri dell’artista.

Calà ha portato a Garbagnate il suo “Una vita da libidine”, concert-show interamente cantato e suonato dal vivo, costruito come un viaggio attraverso circa cinquant’anni di carriera. Sul palco si sono alternati musica, racconti e gag, con riferimenti alle pagine più conosciute della sua esperienza nel cinema e nello spettacolo e una selezione di successi musicali dagli anni Sessanta ad oggi.

Un format che ha favorito il continuo coinvolgimento del pubblico e che ha trasformato piazza della Croce in un grande spazio per lo spettacolo all’aperto.

La presenza di Jerry Calà rappresentava uno degli appuntamenti di punta della Festa patronale 2026 di Garbagnate, iniziata mercoledì 16 settembre e destinata a proseguire sino a domenica 20 con iniziative organizzate in diversi punti della città.

Per Garbagnate, dunque, una serata di grande partecipazione e una piazza pienamente coinvolta nello show: per dirla con il tormentone che ha accompagnato l’appuntamento fin dal suo annuncio, una vera “doppia libidine coi fiocchi”.

(foto: Jerry Calà ieri sera a Garbagnate Milanese)

20092026