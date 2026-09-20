Hockey

VARESE – Esordio con sconfitta nel campionato IHL per l’HCMV Varese Hockey. Ieri sera a Varese i Mastini sono stati battuti 4-2 dall’Appiano Eppan Pirates, al termine di una partita che aveva visto i gialloneri chiudere in vantaggio i primi quaranta minuti. Decisivo il terzo periodo, vinto 3-0 dagli altoatesini.

Il Varese si è presentato all’esordio senza il nuovo straniero chiamato a sostituire l’infortunato Musa e senza Terzago e Franchini, ma ha approcciato bene la gara. Dopo alcuni interventi dei due portieri, sono stati proprio i padroni di casa a sbloccare il risultato al 9’25” con Crivellari. Il vantaggio è però durato appena quaranta secondi: al 10’05” Galimberti ha approfittato di un errore nella zona difensiva varesina, infilando il disco tra i gambali di F. Matonti per l’1-1.

Nel resto della prima frazione l’Appiano si è mostrato pericoloso in diverse occasioni, trovando però un attento Matonti sulla propria strada. Anche il Varese ha avuto le sue opportunità, ma alla prima sirena il punteggio è rimasto in parità.

Nel secondo periodo il miglior Varese

La seconda frazione è stata invece favorevole ai Mastini, capaci di aumentare la pressione sulla difesa avversaria e costruire diverse occasioni. Il nuovo vantaggio è arrivato al 23’37”: Bastille ha dato il via all’azione nel proprio terzo difensivo, percorrendo una cinquantina di metri prima di servire in mezzo il disco trasformato da Girardi nel 2-1.

Il Varese ha avuto anche diverse opportunità per allungare. De Toni ha trovato Giovanelli da distanza ravvicinata, mentre non sono andati a buon fine i tentativi di Girardi, Borghi e Piroso e Mazzacane non è riuscito a correggere in rete un invitante assist.

Nel finale del periodo l’Appiano è tornato a spingere, ma portiere e difesa varesina hanno retto anche in inferiorità numerica. Alla seconda sirena i Mastini erano dunque ancora avanti 2-1.

Il ribaltone dell’Appiano nel terzo tempo

La partita è cambiata subito dopo l’inizio dell’ultima frazione. Sono bastati 50 secondi, al 40’50”, perché Gagnon, assistito da Piechenstein, trovasse il 2-2.

Il pareggio ha dato ulteriore slancio ai Pirati, che al 49’54” hanno completato la rimonta con Mikkola, servito da Oberrauch: lasciato libero dalla media distanza, l’altoatesino ha trovato la conclusione vincente per il 2-3.

Varese ha provato a reagire, ma Giovanelli si è fatto trovare pronto, compiendo anche alcuni interventi determinanti. Nel finale i Mastini hanno tentato il tutto per tutto, ma a 59’39” Galimberti, a porta vuota, ha realizzato il definitivo 2-4.

Il prossimo impegno per la formazione allenata da Dave James Rich sarà sabato prossimo a Canazei contro il Fassa.

HCMV Varese Hockey-Appiano Eppan Pirates 2-4 (1-1, 1-0, 0-3)

HCMV Varese Hockey: 95 F. Matonti, 34 Tomasello, 3 Schina, 38 Makinen, 44 Taufer, 78 De Nardin, 89 Anselmino, 94 M. Matonti, 13 Girardi, 16 Vanetti, 18 Bastille, 21 Crivellari, 23 Borghi, 27 Mazzacane, 41 Lenta, 45 De Toni, 55 Piroso, 96 Peterson. Coach: Dave James Rich.

Marcatori: 9’25” Crivellari (HCMV), 10’05” Galimberti (AEP), 23’37” Girardi (HCMV, assist Bastille), 40’50” Gagnon (AEP, assist Piechenstein), 49’54” Mikkola (AEP, assist Oberrauch), 59’39” Galimberti (AEP, EN).

20092026