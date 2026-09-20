Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, sabato 19 settembre, ci sono il bilancio positivo del concerto di 22Simba al parco dell’ex Seminario, le segnalazioni di ladri in azione in pieno giorno a Uboldo e i nuovi dati del “Puzzometro” sui miasmi fra Saronno e Caronno Pertusella.

Il concerto di 22Simba ha rappresentato il primo vero banco di prova per l’area spettacoli realizzata nel parco dell’ex Seminario di via Varese. I 2.000 biglietti-invito gratuiti erano andati esauriti in appena quindici minuti e la serata si è svolta senza particolari criticità per pubblico, viabilità e ordine pubblico. Positivo anche il bilancio per quanto riguarda palco, arena, illuminazione, servizi igienici e area ristoro.

A Uboldo cresce invece l’attenzione dopo alcune segnalazioni relative a ladri in azione anche durante il giorno. Due persone sarebbero state riprese dalle telecamere di alcune abitazioni mentre si avvicinavano a case private, apparentemente con l’intenzione di introdursi all’interno. Un’altra segnalazione riguarda via Ceriani, dove due sconosciuti sarebbero stati visti nei giardini e sul terrazzo di un’abitazione.

Tiene banco anche la questione dei miasmi fra Saronno e Caronno Pertusella. Il “Puzzometro” del Comitato Aria Pulita ha raccolto complessivamente 792 segnalazioni fra il 26 marzo e il 31 luglio. Nei quattro mesi completi da aprile a luglio circa tre segnalazioni su quattro sono state classificate con intensità 4 o 5, mentre il monitoraggio evidenzia anche una marcata differenza tra giorni feriali e fine settimana. Il Comitato sottolinea comunque che i dati raccolti non permettono da soli di individuare l’origine degli odori e che servono ulteriori approfondimenti.

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