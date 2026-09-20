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SARONNO – Un nuovo anno formativo significa tornare in aula e nei laboratori, ma soprattutto accompagnare ragazze e ragazzi in una fase decisiva della loro crescita. È con questo spirito che Ial Lombardia apre il nuovo anno a Saronno, accogliendo gli studenti dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

La formazione professionale svolge infatti un ruolo che va oltre l’apprendimento di un mestiere. Per molti adolescenti rappresenta un modo diverso di vivere la scuola: più concreto, basato sull’esperienza, sul laboratorio e sul confronto progressivo con il mondo del lavoro. Un percorso nel quale le competenze professionali crescono insieme alla responsabilità, all’autonomia e alla consapevolezza delle proprie capacità. Una funzione particolarmente importante anche per quei giovani che arrivano alla scuola superiore dopo esperienze scolastiche difficili o che necessitano di un accompagnamento più personalizzato. A Saronno sono presenti anche percorsi personalizzati, nei quali la formazione professionale diventa uno strumento di inclusione e di valorizzazione delle capacità individuali, con l’obiettivo di accompagnare ogni ragazzo verso la maggiore autonomia possibile, nella vita sociale e, progressivamente, lavorativa.

Il valore di questa formazione emerge anche osservando ciò che accade fuori dalle aule. Il XXIII Rapporto di monitoraggio Inapp sul sistema Iefp evidenzia infatti, in numerosi settori, un forte divario tra le professionalità richieste dalle imprese e il numero di giovani qualificati e diplomati disponibili. Nel comparto meccanico, ad esempio, a fronte di oltre 52 mila ingressi a tempo indeterminato previsti dalle imprese, i qualificati e diplomati IeFP delle due annualità considerate sono poco più di 10 mila: l’offerta formativa riesce a rispondere al 19,3% della domanda. Un disallineamento che interessa, con intensità differenti, anche altri ambiti professionali. Noi continuiamo a interfacciarci con il mondo delle imprese proprio per ridurre questo divario e migliorare il benessere delle persone e del territorio.

Sono numeri che riportano al centro una questione educativa e sociale: aiutare un giovane a scoprire le proprie capacità e ad acquisire competenze significa anche metterlo nelle condizioni di costruire con maggiore consapevolezza il proprio futuro. Il rapporto con il mondo del lavoro diventa così parte del percorso formativo, non il suo unico obiettivo.

A Saronno questo lavoro si sviluppa oggi in tre sedi, ciascuna caratterizzata da specifici percorsi professionali. In via Carlo Marx 1 si formano gli studenti di cucina, pasticceria, meccanica e acconciatura e si svolgono i percorsi personalizzati; in piazza Borella ha sede il percorso di estetica. La formazione di sala bar si svolge invece nel laboratorio didattico di Cascina della Vigna, un contesto nel quale gli studenti possono sperimentare le competenze apprese confrontandosi anche con un luogo aperto alla comunità e al territorio.

Tre luoghi diversi, dunque, ma un unico progetto educativo: offrire ai ragazzi occasioni concrete per imparare, mettersi alla prova, riconoscere le proprie capacità e assumersi progressivamente nuove responsabilità.

Per chi entra per la prima volta in laboratorio e per chi riprende un percorso già iniziato, il nuovo anno formativo parte da qui: imparare un mestiere e, insieme, iniziare a costruire il proprio posto nel mondo adulto.

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