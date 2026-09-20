Città

SARONNO – “Ricostruiamo insieme la nostra scuola”. È questo lo slogan scelto dall’Associazione Genitori Rodari per la raccolta fondi avviata in questi giorni in accordo con la dirigenza scolastica e i docenti della scuola primaria Rodari di Saronno. L’obiettivo è contribuire a ricostituire il patrimonio di libri, materiali didattici e attrezzature andato perduto nell’incendio che durante l’estate aveva colpito la palestra del nuovo istituto.

Le fiamme erano divampate nella notte tra il 7 e l’8 luglio, proprio nel periodo del trasferimento nella nuova scuola. All’interno della palestra erano stati temporaneamente sistemati numerosi materiali in seguito al trasloco e il bilancio dei danni era stato particolarmente pesante.

Secondo quanto riferisce l’Associazione Genitori Rodari, nell’incendio sono andati distrutti circa 2.000 libri della biblioteca, le attrezzature del laboratorio scientifico e della palestra, giochi e strumenti destinati agli alunni con disabilità. Persi anche materiali e progetti didattici realizzati nel corso degli anni dalle insegnanti. Da qui la decisione dei genitori di promuovere una campagna attraverso la piattaforma GoFundMe, cercando il sostegno non soltanto delle famiglie direttamente coinvolte nella vita della Rodari, ma dell’intera comunità saronnese.

“I fondi raccolti saranno interamente destinati all’acquisto dei materiali e delle attrezzature prioritari indicati dalla scuola – spiegano dall’associazione – garantendo la massima trasparenza nella gestione e nella rendicontazione delle donazioni”.

L’appello dell’AGR è rivolto dunque a tutti coloro che vorranno contribuire, anche con una piccola somma: “Quando viene colpita una scuola, viene colpita un’intera comunità. Ogni contributo, anche piccolo, può fare la differenza per aiutarci a ripartire e trasformare questa grande perdita in un nuovo inizio”.

La raccolta fondi “Ricostruiamo insieme la nostra scuola” è disponibile su GoFundMe.

Raccolta fondi per la scuola Rodari di Saronno

20092026