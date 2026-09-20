Politica

PONTIDA – Dalla politica internazionale alla questione settentrionale, sino all’annuncio di un prossimo congresso federale. La segreteria cittadina della Lega Lombarda di Saronno ha tracciato il bilancio della partecipazione al tradizionale raduno di Pontida che si è svolto oggi, domenica 20 settembre. A commentare la giornata è stato il segretario cittadino Alessandro Fagioli, che ha voluto innanzitutto rivolgere un ringraziamento a quanti hanno partecipato all’appuntamento: «Ringrazio i militanti, i sostenitori e i simpatizzanti che oggi hanno dedicato il proprio tempo per venire a Pontida».

I temi affrontati dal palco

Secondo Fagioli, numerosi sono stati gli argomenti politici al centro degli interventi della giornata. «Sul palco ci sono stati contenuti politici di grande attualità: dalla politica internazionale, con le sue ricadute economiche su famiglie e imprese, fino alla difficoltà di coesistenza con determinate fasce di stranieri».

Spazio anche a uno dei temi storicamente centrali per il movimento. «Non è mancata la storica questione settentrionale, istanza delle nostre terre e da sempre nel dna del nostro movimento», ha sottolineato il segretario saronnese.

L’annuncio del congresso federale

Tra gli elementi evidenziati dalla Lega di Saronno c’è soprattutto la novità arrivata nel corso del raduno di Pontida. «A sorpresa il segretario federale ha annunciato un imminente congresso federale», ha ricordato Fagioli.

Un appuntamento sul quale anche la realtà locale intende avere un ruolo: «Un passaggio importante per la vita del movimento, sul quale il nostro territorio farà sentire la propria voce».

Il prossimo appuntamento a Saronno

Archiviata la giornata di Pontida, l’attività politica proseguirà dunque a livello cittadino. Fagioli ha già dato appuntamento a iscritti e simpatizzanti per giovedì 1 ottobre alle 21, quando è in programma un incontro della sezione della Lega Lombarda di Saronno nella sede di via Micca.

20092026