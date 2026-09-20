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SARONNO – Domenica 20 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, sarà una giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa, senza precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 27°C, mentre la minima sarà di 17°C. I venti saranno deboli da Nord al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

L’aumento della pressione garantirà condizioni favorevoli per tutta la giornata, con cieli in prevalenza limpidi e temperature in ulteriore lieve crescita rispetto a sabato. Le nubi resteranno limitate e non sono attesi fenomeni piovosi. Qualche maggiore variabilità potrà comparire nelle ore centrali soprattutto sulle aree montane.

In Lombardia il tempo si manterrà stabile e soleggiato. Sulle basse pianure occidentali, sulle pedemontane, sulle alte pianure, sulle Prealpi occidentali e sulle Alpi Retiche prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Anche sulle basse pianure orientali il cielo resterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento possibile in serata. Sulle Orobie la nuvolosità aumenterà nelle ore centrali, per poi attenuarsi parzialmente verso sera. Maggiore variabilità pomeridiana anche sulle Prealpi orientali, senza precipitazioni.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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