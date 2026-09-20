Calcio

SARONNO – Seconda giornata, oggi, per i campionati di calcio locali; si gioca alle 15.30. In Eccellenza Fbc Saronno-Barona (a Gallarate, stadio Atleti azzurri d’Italia) con arbitro Giorgio Corna di Bergamo (assistenti Gabriel Campisi di Monza e Francesco Maggio di Monza), Vergiatese-Caronnese (alle 14.30) con arbitro Marco Viggiani di Lovere (Gabriele Fundarò di Lecco e Marco Ambrosanio di Monza), e Vesnatese-Aurora con arbitro Simone Giacomo Meazza di Abbiategrasso (Gianluca Pasquazzo di Busto Arsizio e Alessandro Bloise di Milano).

In Promozione Accademia Bustese-Ceriano Laghetto con arbitro Antoly Contu di Como (Danila D’Onofrio di Como e Alessandro Gianni di Como), Gavirate-Universal Solaro con arbitro Davide De Giovanni di Milano (Francesco Natale di Busto Arsizio e Luca Mariani di Busto Arsizio), Marnate Gorla-Sc United con arbitro Edoardo Sanguedolce di Legnano (Gianluigi Scazzoso di Legnano e Matteo Procopio di Cinisello Balsamo), Rovellasca 1910-Accademia Bmv con arbitro Marco Mennillo di Monza (Davide Bifulco di Saronno e Martina Vesco di Saronno).

In Prima categoria nel girone B Zeta Milano-Lomazzo con arbitro Davide Somenzi di Crema, nel girone H San Michele-Tradate con arbitro Sergio Bardelli di Varese e Cistellum-Faloppiese Ronago con arbitro Samuele Quattrini di Saronno.

In Seconda categoria nel girone G Gerenzanese-Guanzatese, nel girone K Furato-Dal Pozzo, nel girone R Misinto-Novedrate e Molinello-Cogliatese, nel girone V Pro Juventute-San Giorgio, Amor Sportiva-Legnanese e Vanzaghello-Equipe Garibaldi.

(foto Francesca D’Amadio: Sc United in azione di gioco)

20092026