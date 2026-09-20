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MONZA – Mancano pochi giorni all’inaugurazione di “Luminis Orae. La soglia della luce”, la nuova edizione della mostra internazionale dei Grandi Maestri dell’Acquarello che, dal 20 settembre al 25 ottobre, trasformerà l’Orangerie della Reggia di Monza in un luogo di incontro tra arte, culture e linguaggi provenienti da ogni parte del mondo. Promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con l’Accademia Internazionale dell’Acquarello, la manifestazione porterà in Brianza alcune tra le più autorevoli firme dell’acquarello contemporaneo, confermando il crescente prestigio internazionale dell’evento e il ruolo della città come punto di riferimento europeo per questa disciplina artistica.

Saranno oltre trenta i maestri provenienti da Europa, Asia, America e Oceania che esporranno le proprie opere nella prestigiosa cornice della Reggia. Tra i protagonisti delle prime settimane figurano maestri internazionali dell’acquarello come George Politis, Eudes Correia, Jorge Corpuna, Adam Papke e Felice Feltracco, presenti a Monza per workshop, dimostrazioni e momenti di incontro con il pubblico.

Il tema scelto per l’edizione 2026, “Luminis Orae. La soglia della luce”, invita il visitatore a compiere un viaggio simbolico attraverso quel confine nel quale la luce rende visibile il mondo, trasformando l’esperienza artistica in un’occasione di conoscenza, dialogo e scoperta.

La mostra sarà accompagnata da un ricco calendario di iniziative aperte al pubblico: workshop con artisti internazionali, dimostrazioni dal vivo, incontri culturali, conferenze, presentazioni editoriali, attività dedicate alle scuole e momenti di approfondimento rivolti ad appassionati e curiosi di ogni età. Particolare attenzione sarà riservata anche all’illustrazione e alla formazione artistica, con la presenza di illustratori e maestri provenienti da diversi ambiti delle arti visive. Uno degli aspetti distintivi della manifestazione sarà proprio la possibilità per il pubblico di incontrare direttamente gli artisti, assistere ai loro processi creativi e partecipare a momenti di confronto che renderanno la visita un’esperienza viva e coinvolgente.

L’appuntamento principale, ad ingresso libero e gratuito, sarà proprio domenica 20 settembre alle 16.30 con l’inaugurazione della mostra. Ad aprire l’evento sarà il giovanissimo pianista Mattia Maugeri, che accompagnerà il pubblico con una selezione di coinvolgenti mash up musicali. Seguirà la presentazione di alcuni degli artisti, le cui opere sono esposte in mostra, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti dell’esposizione e il loro percorso creativo. A seguire, il critico d’arte Luca Tommasi illustrerà i contenuti e le principali chiavi di lettura della rassegna, guidando il pubblico alla scoperta del valore artistico e culturale delle opere presentate. A conclusione, una visita libera alla mostra, durante la quale i partecipanti potranno ammirare gli acquarelli esposti e approfondirne i contenuti in un clima di incontro e condivisione.

“La mostra rappresenta un’importante occasione di apertura internazionale per il nostro territorio e testimonia come la cultura possa essere un potente strumento di dialogo tra popoli, tradizioni e sensibilità differenti”, afferma Luca Santambrogio, Presidente della Provincia MB. “Attraverso l’arte dell’acquarello, la Brianza si conferma luogo di incontro e di scambio culturale, capace di accogliere esperienze provenienti da tutto il mondo in una delle sue sedi più prestigiose”.

“Dopo mesi di lavoro siamo pronti ad accogliere una nuova edizione che si preannuncia ricca di qualità artistica e partecipazione”, aggiunge il Consigliere delegato a Cultura, Turismo, Ville Aperte e Villa Reale, Massimiliano Longo. “Accanto all’esposizione delle opere, il pubblico potrà vivere un programma articolato di workshop, dimostrazioni, incontri e attività che renderanno la Reggia un vero laboratorio internazionale dell’acquarello per oltre un mese. A ciò si aggiunge la partecipazione di giovani musicisti del territorio che, con le loro note, intesseranno un dialogo fra le diverse forme d’arte e stimoleranno i visitatori a riflettere sulle connessioni tra espressione visiva, ascolto e creatività. È un invito rivolto non solo agli appassionati d’arte, ma a tutti coloro che desiderano scoprire un linguaggio capace di emozionare e unire culture diverse”.

La mostra è a ingresso gratuito ed è visitabile da mercoledì a domenica nei seguenti orari: da mercoledì al venerdì del 10 al 17:30, dal sabato alla domenica dalle 10 alle 18:30.

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