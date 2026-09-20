Cronaca

SARONNO – Tre interventi delle ambulanze nel giro di un’ora, tra Gerenzano e Saronno, per altrettanti casi di intossicazione etilica. È il bilancio della tarda serata di ieri nel Saronnese, fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Il primo intervento è scattato alle 21.30 alla stazione ferroviaria di Gerenzano-Turate, dove era stata segnalata una persona in difficoltà. Sul posto è arrivata un’ambulanza del Sos Mozzate: i soccorritori si sono occupati di una ragazza di 23 anni, alla quale è stato riscontrato uno stato di intossicazione etilica. La giovane si è presto ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Altri due episodi si sono verificati poco dopo a Saronno. Alle 22.15, nella periferica via Venezia, è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca per una persona che si era sentita male. Anche in questo caso si trattava di un’intossicazione etilica: l’uomo si è ripreso sul posto e non è stato necessario accompagnarlo in ospedale.

Infine, attorno alle 22.30, nuova mobilitazione dei soccorsi in via I Maggio a Saronno, dove è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella per un’altra persona alle prese con un’intossicazione etilica.

Tre episodi ravvicinati che hanno dunque impegnato nella serata di sabato altrettanti equipaggi del servizio di emergenza sanitaria nel Saronnese.

(foto archivio: intervento ambulanza in via I maggio)

20092026