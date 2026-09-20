Politica

VARESE / MILANO- Rosario Tramontana sarà il vice responsabile regionale della Sanità di Forza Italia, con delega alla provincia di Varese. Un incarico che lo vedrà impegnato su uno dei temi più delicati e strategici per il territorio e per l’intera Regione Lombardia. A commentare la nomina è Giuseppe Taldone, responsabile della Sanità di Forza Italia in Lombardia, che individua in Tramontana la figura giusta per affrontare una materia complessa e particolarmente importante come quella sanitaria.

“Rosario Tramontana è l’uomo giusto per questo incarico – afferma Taldone – perché su temi così delicati servono non soltanto competenza e capacità, ma anche sensibilità. La sanità è una materia che richiede grande attenzione, sia nella gestione sia nell’ascolto delle esigenze dei cittadini e dei territori”.

Un settore che rappresenta una delle principali voci di spesa della Regione e che, proprio per questo, necessita di una gestione attenta e responsabile: “Stiamo parlando di un tema estremamente delicato e oneroso, che incide in maniera molto significativa sul bilancio di Regione Lombardia – sottolinea Taldone – Per affrontarlo nel modo migliore servono persone capaci di comprendere la complessità della materia, di gestire questioni spesso molto sensibili e, allo stesso tempo, di mantenere un forte rapporto con il territorio”.

La nuova delega alla provincia di Varese punta dunque a rafforzare la presenza e l’attenzione di Forza Italia sulle tematiche sanitarie locali, dando a Tramontana il compito di seguire da vicino le problematiche e le esigenze del territorio e di rappresentarle all’interno del partito regionale.

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