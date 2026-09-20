Cronaca

SARONNO – Auto in fiamme nella tarda serata di ieri in via Monterosa, dove è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per evitare che l’incendio si propagasse agli altri veicoli e alle strutture vicine. L’allarme è scattato a mezzanotte, quando i vigili del fuoco sono intervenuti all’interno di un cortile privato dove un’autovettura aveva preso fuoco.

La squadra, giunta sul posto, è riuscita a domare le fiamme e a circoscrivere rapidamente l’incendio, impedendo che coinvolgesse le altre automobili parcheggiate nelle vicinanze e le strutture circostanti. In via Monterosa sono intervenuti anche i carabinieri, per gli accertamenti del caso. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio della vettura.

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(foto: i vigili del fuoco in azione per l’incendio della autovettura)

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