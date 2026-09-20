Città

SARONNO – Una pedalata da Saronno a Ceriano Laghetto, passando per Limbiate, nel segno della pace e della mobilità sostenibile. Si è svolta ieri, sabato 19 settembre, la “Pedalata per la Pace”, primo appuntamento saronnese della Settimana europea della mobilità 2026. L’iniziativa è stata promossa da Fiab Saronno Ciclocittà in collaborazione con Emergency e Resq. Il gruppo è partito da piazza Libertà a Saronno per dirigersi inizialmente verso Limbiate e raggiungere successivamente Ceriano Laghetto.

Proprio a Ceriano Laghetto si è svolto uno dei momenti caratterizzanti dell’iniziativa, con gli amici di Resq che hanno portato gli arazzi per la pace da loro realizzati, aggiungendo al significato della pedalata un ulteriore messaggio di sensibilizzazione.

La partecipazione di Saronno alla Settimana europea della mobilità prosegue oggi, domenica 20 settembre, con un secondo appuntamento. Dalle 15 alle 18 in via Roma, davanti a Villa Gianetti, è infatti previsto il Parking Day, altra iniziativa inserita nel programma cittadino della manifestazione europea. Per Fiab Saronno Ciclocittà, dunque, un fine settimana con due eventi diversi ma accomunati dall’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla mobilità sostenibile e su un modo differente di vivere e utilizzare gli spazi urbani.

20092026