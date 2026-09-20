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SARONNO – Scale mobili non utilizzabili e alcuni accessi alle banchine limitati: è la situazione segnalata domenica 14 settembre da una viaggiatrice alla stazione ferroviaria di Saronno, con un post pubblicato nel gruppo Facebook “L’Unico Sei di Saronno se…”. Secondo quanto riferito nella segnalazione, la scala mobile che serve il binario 5 sarebbe fuori servizio ormai da oltre un anno. Nella mattinata di domenica, però, i disagi avrebbero interessato anche altri punti della stazione.

Al binario 3 la viaggiatrice riferisce di avere trovato chiuso il cancello di accesso alla scala mobile. Situazione problematica anche al binario 1, dove il cancello della scala mobile risultava semichiuso, rendendola di fatto inutilizzabile. Sempre secondo il racconto pubblicato sui social, sarebbe stato parzialmente chiuso anche l’accesso alle scale tradizionali principali, lasciando disponibile soltanto la scala centrale più piccola.

Una situazione che ha provocato la dura protesta dell’autrice del post, soprattutto considerando l’importanza della stazione di Saronno, nodo ferroviario utilizzato quotidianamente da numerosi pendolari e punto di interscambio per diverse linee. «Stamattina pensavo di essere in una stazione di un paese dell’America Latina», ha commentato polemicamente la viaggiatrice.

La segnalazione rilancia dunque il tema dell’accessibilità e della piena funzionalità degli impianti della stazione, in particolare per chi viaggia con bagagli o ha difficoltà negli spostamenti. Resta da chiarire se le chiusure segnalate domenica mattina fossero temporanee e quali siano i tempi previsti per il ripristino degli impianti non funzionanti.

17092026