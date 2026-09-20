Softball

FORLI’ – Un sabato perfetto per il Quick Mill Bollate nelle prime due gare delle Italian Softball Series 2026. Le campionesse d’Italia in carica hanno espugnato due volte il diamante dell’Italposa Forlì, imponendosi 3-2 in gara 1 e 4-1 in gara 2. La serie, al meglio delle cinque partite, vede dunque le bollatesi avanti 2-0 e a una sola vittoria dal terzo scudetto consecutivo.

Sabato prossimo la finale si trasferirà a Ospiate di Bollate, dove la formazione guidata dal manager Eduardo Arocha avrà subito a disposizione il primo match point per chiudere i conti.

Gara 1: Torre firma la rimonta, finisce 3-2

La prima sfida al Buscherini è stata estremamente equilibrata. Forlì è passata in vantaggio nella prima ripresa, sfruttando il doppio di Moreland e portandola poi a casa sulla battuta di Lacatena.

Bollate ha pareggiato al terzo inning grazie al fuoricampo di Uxua Modrego. Il momento decisivo è arrivato nella parte alta del sesto: con Modrego e Cecchetti sulle basi, Silvia Torre ha battuto un triplo da due punti, completando la rimonta e portando il Quick Mill sul 3-1.

Forlì non si è arresa e nell’ultimo attacco ha riaperto tutto con il solo homer di Cacciamani per il 2-3. Le romagnole hanno portato in base anche Vigna e Gasparotto, ma Bollate ha resistito: la battuta di Lacatena è stata raccolta al volo da Costa per l’ultimo out.

Italposa Forlì-Quick Mill Bollate 2-3.

Gara 2: Longhi a segno, Bollate scappa nel quinto inning

Anche gara 2 è iniziata in equilibrio. Bollate è andata subito avanti con Slabà, che ha spinto a casa Modrego, ma Forlì ha risposto immediatamente con la volata di sacrificio di Gasparotto per l’1-1.

A riportare avanti le lombarde è stata Giulia Longhi, con un fuoricampo solitario che ha fissato il momentaneo 2-1.

La svolta definitiva è arrivata al quinto inning. Un errore della difesa romagnola ha consentito a Manera di segnare il punto dell’1-3, quindi il singolo di Torre ha prodotto il 4-1 segnato da Cecchetti.

Da quel momento Bollate ha amministrato il vantaggio, con Simpson efficace in pedana. Forlì non è più riuscita a riaprire l’incontro e lo strikeout conclusivo su Turci ha consegnato al Quick Mill anche la seconda partita.

Italposa Forlì-Quick Mill Bollate 1-4.

Bollate torna quindi a casa con un pesantissimo 2-0 nella serie. Sabato prossimo a Ospiate basterà un’altra vittoria per conquistare lo scudetto e completare il tris consecutivo di titoli italiani.

(foto Laura Massarenti/Fibs: la bollatese Uxua Modrego in azione a Forlì)

20092026