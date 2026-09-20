Comasco

TURATE – Da lunedì 21 settembre a Turate saranno effettuati controlli da parte della Polizia Locale in occasione degli interventi di spazzamento e pulizia di strade e parcheggi. L’obiettivo è garantire che le operazioni possano essere svolte regolarmente nelle aree interessate.

La cittadinanza è invitata a prestare attenzione ai giorni e agli orari previsti per gli interventi, lasciando libere le zone interessate da auto e altri ostacoli.

Il Comune invita quindi i cittadini a verificare la programmazione dello spazzamento e a collaborare rispettando le indicazioni, così da consentire agli operatori di effettuare le attività di pulizia senza impedimenti.

(foto archivio: polizia locale di Turate)

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