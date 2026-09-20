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SARONNO – Quattordici anni senza vedersi, per molto tempo anche senza sapere che cosa fosse accaduto all’altro. Poi un post su Facebook, una scoperta quasi incredibile e infine un abbraccio a Saronno. È quello tra Roberto Ponti, finanziere saronnese oggi in congedo, e Masud, ex agente della polizia di frontiera afgana. Un’amicizia nata durante la missione internazionale in Afghanistan e sopravvissuta alla guerra, alla caduta di Kabul, alla fuga di Masud dal suo Paese e a migliaia di chilometri di distanza.

La loro storia comincia tra il 2011 e il 2012 nella provincia di Herat. Ponti, allora Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza in servizio a Milano, è in Afghanistan nell’ambito della missione internazionale Isaf. Il suo compito comprende l’addestramento delle forze locali. È qui che incontra Masud, giovane agente dell’Afghan Border Police, la polizia di frontiera afgana.

Masud parla inglese e questo permette ai due uomini di conoscersi davvero. Prima il rapporto professionale, gli addestramenti e il servizio. Poi le conversazioni nei momenti di pausa. Giorno dopo giorno, dietro le due divise emergono due persone.

Anche il nome del giovane afgano porta con sé una storia particolare. Richiama Ahmad Shah Massoud, il “Leone del Panjshir”, figura simbolo della resistenza afgana. E non è soltanto una coincidenza evocativa: il padre di Masud aveva combattuto al fianco del comandante.

Quando la missione di Ponti termina, arriva il momento dei saluti. Il finanziere torna a Saronno e riprende servizio al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano. Masud resta invece in Afghanistan.

La distanza non interrompe subito il loro rapporto. Poco tempo dopo Masud racconta all’amico italiano che sta per sposarsi. Ponti decide allora di mandargli qualcosa che possa accompagnarlo in quel giorno: un abito da sposo. Lo compra a Saronno. Far arrivare un vestito dall’Italia fino a Herat, però, significa attraversare le difficoltà di un Paese in guerra. Tra pratiche, spedizioni e passaggi su un aereo cargo militare, Ponti riesce infine nell’impresa. L’abito arriva a destinazione.

È un oggetto semplice, ma diventa il simbolo della loro amicizia: un vestito partito da Saronno per accompagnare un ragazzo afgano nel giorno in cui iniziava la propria famiglia.

Poi la storia dell’Afghanistan precipita ancora. Le offensive dei Talebani rendono sempre più difficile mantenere i contatti. Roberto e Masud si perdono di vista. Passano gli anni.

Quattordici.

Ponti non sa più dove sia l’amico conosciuto a Herat. Masud nel frattempo affronta una vita completamente diversa da quella che aveva immaginato. Lascia l’Afghanistan con la famiglia. Vive da profugo prima in Pakistan e poi in Iran. Infine riesce ad arrivare in Italia, dove ottiene la protezione internazionale. Si stabilisce a Reggio Calabria con la moglie Anoosha e i figli Zainab e Mustafa.

Roberto, però, non sa nulla di tutto questo. A riannodare quel filo è quasi per caso Facebook. Sul profilo di un interprete afgano compare un post. Ponti riconosce una traccia dell’amico che cercava da anni e scopre qualcosa che probabilmente non avrebbe mai immaginato: Masud è vivo. E soprattutto è in Italia.

Il contatto è immediato.

Il 14 agosto, alla vigilia dell’anniversario della caduta di Kabul nelle mani dei Talebani, la lunga attesa finisce. Masud, di ritorno da un viaggio a Colonia, in Germania, dove si era recato alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, arriva a Saronno. Non è solo. Con lui ci sono Anoosha, Zainab e Mustafa.

Roberto e Masud si trovano finalmente uno davanti all’altro. Non servono molte parole. I quattordici anni di distanza finiscono in un abbraccio.

Quello che era iniziato tra uniformi, addestramenti e polvere nella provincia di Herat riparte attorno a una tavola. Le due famiglie pranzano insieme in un ristorante di Saronno. Poi l’incontro prosegue a casa, dove Masud e i suoi familiari vengono accolti da Ponti.

È lì che l’amico afgano può finalmente raccontare ciò che in tutti quegli anni Roberto non aveva potuto sapere: la paura, la fuga dall’Afghanistan, il passaggio dal Pakistan e dall’Iran, le difficoltà affrontate insieme alla famiglia e infine l’arrivo in Italia.

Ponti oggi è Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza in congedo. Masud sta cercando di costruire nel nostro Paese un nuovo futuro per sé, per Anoosha, Zainab e Mustafa.

In mezzo restano quattordici anni di silenzio. E resta quell’abito elegante comprato tanti anni fa a Saronno e spedito con fatica fino a Herat per il matrimonio di un giovane poliziotto afgano. Allora era un regalo per un amico lontano.

Oggi è qualcosa di più: il ricordo concreto di un legame nato mentre intorno c’era una guerra e rimasto intatto quando tutto il resto è cambiato. Fino a quell’abbraccio a Saronno che, dopo quattordici anni, ha permesso a Roberto e Masud di riprendere la loro amicizia esattamente da dove la storia l’aveva interrotta.

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