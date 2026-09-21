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SARONNO – Martedì 22 settembre appuntamento a Saronno con il blogger, divulgatore e podcaster, che racconterà la sua esperienza e il rapporto tra il continente antartico e i cambiamenti climatici

Un viaggio fino al fondo del mondo per parlare di cambiamenti climatici e del futuro del pianeta. È questo il tema dell’incontro Io, l’Antartide e i cambiamenti climatici. Un messaggio dal fondo del mondo per il nostro futuro, in programma martedì 22 settembre alle 20.30 a Villa Gianetti, in via Roma 20 a Saronno.

La serata vedrà protagonista Bruno Pagnanelli, blogger, divulgatore e podcaster, chiamato a raccontare l’Antartide e le trasformazioni che interessano uno degli ambienti più estremi e delicati del pianeta. L’incontro vuole partire dall’esperienza diretta per proporre una riflessione sui cambiamenti climatici e sulle loro possibili conseguenze per il futuro.

A presentare e moderare l’appuntamento sarà Franco Ferrario di Saronno Per La Terra. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Città di Saronno e vede la collaborazione di Ambiente Saronno Onlus e Saronno Per La Terra.

L’appuntamento sarà quindi un’occasione per conoscere più da vicino il continente antartico e approfondire, attraverso il racconto e la divulgazione, il tema dei cambiamenti climatici. Un argomento che riguarda non solo le aree polari, ma l’equilibrio complessivo del pianeta. Alcune ricerche e osservazioni scientifiche hanno infatti documentato cambiamenti nella criosfera antartica e il ruolo della regione nei processi climatici globali.

L’incontro si terrà martedì 22 settembre alle 20.30, a Villa Gianetti, in via Roma 20.

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