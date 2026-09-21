Cogliate

COGLIATE – È stata fissata la data dell’ultimo saluto ad Antonio Di Saverio, il 56enne morto domenica 20 settembre in seguito al grave incidente stradale avvenuto a Caronno Pertusella.

A comunicarla è stata Carla, la compagna di Antonio: «Il funerale di Antonio si terrà alla chiesa parrocchiale di Cogliate mercoledì mattina alle 11. Vi ringrazio». Le esequie si svolgeranno dunque mercoledì 23 settembre alle 11 nella chiesa parrocchiale di piazza della Chiesa a Cogliate, paese dove Antonio era molto conosciuto per la sua attività di meccanico. In queste ore sono stati numerosissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza arrivati alla famiglia da amici, conoscenti e clienti.

La salma di Antonio si trova alla Casa del Commiato di Uboldo, dove è possibile rendergli l’ultimo saluto.

Antonio Di Saverio, originario di Roma e residente a Origgio con la compagna, aveva 56 anni. Domenica era rimasto coinvolto in un grave incidente lungo la Varesina a Caronno Pertusella. Le conseguenze dello schianto si erano purtroppo rivelate fatali. La comunità di Cogliate si prepara ora a stringersi attorno a Carla e ai familiari: mercoledì mattina alle 11 il funerale e l’ultimo saluto ad Antonio.

21092026