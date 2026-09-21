SARONNO – Una domenica calcistica ricchissima di appuntamenti per le squadre del Saronnese e delle Groane, con risultati decisamente contrastanti. A fare rumore è soprattutto il nuovo capitombolo del Fbc Saronno, mentre in Promozione continua la partenza perfetta dello Sc United. Bene anche Cistellum, Tradate e diverse formazioni di Seconda categoria.

Fbc Saronno, altro 0-4

La copertina negativa è inevitabilmente per il Fbc Saronno, sconfitto 4-0 dalla Barona Sporting sul campo neutro dello stadio “Atleti azzurri d’Italia” di Gallarate, dove si è giocato per l’indisponibilità del “Colombo Gianetti”.

Dopo un avvio promettente dei saronnesi, la Barona ha colpito due volte nel finale del primo tempo: Cirillo al 38′ e Schiavoni al 42′. Nella ripresa Sorrenti al 15′ e Quaranta al 31′ hanno completato il poker. Per la squadra di Danilo Tricarico sono dunque due sconfitte in altrettante giornate, entrambe per 4-0: dopo la Caronnese, anche la Barona ha segnato quattro reti ai biancocelesti.

Caronnese, sfuma una vittoria che sembrava fatta

Sempre in Eccellenza, grande rammarico per la Caronnese, fermata sul 2-2 a Vergiate dopo essersi portata sul doppio vantaggio. Zeroli ha realizzato lo 0-1 nel primo tempo, poi Palma su rigore ha raddoppiato nella ripresa. El Hilali ha avuto dal dischetto anche l’occasione dello 0-3, colpendo però il palo. Nel finale la Vergiatese ha rimontato con Silvano al 35′ e Picozzi al 42′.

Un punto anche per l’Ardor Lazzate, che nel derby sul campo della Lentatese ha pareggiato 1-1. Padroni di casa avanti al 15′ con Fumagalli, risposta gialloblù al 28′ con Eberini.

Promozione, Sc United a punteggio pieno

La grande protagonista locale della Promozione è invece lo Sc United. La neopromossa cesatese ha vinto 2-1 a Marnate con le reti di Calvio e Panizza, centrando il secondo successo consecutivo e restando in testa a punteggio pieno insieme all’Accademia Bustese.

Pareggio 0-0 per l’Universal Solaro a Gavirate e 1-1 casalingo del Rovellasca con l’Accademia BMV: Ajouli su rigore ha portato avanti i comaschi, raggiunti nella ripresa da Bertini.

Beffa invece per il Ceriano Laghetto, avanti sul campo dell’Accademia Bustese grazie a Cappellini ma sconfitto 2-1: Ficara ha pareggiato al 1′ della ripresa e Manenti ha segnato il gol decisivo al 45′.

Prima categoria, Cistellum e Tradate sorridono

In Prima categoria spicca il netto 4-0 del Cistellum sulla Faloppiese Ronago, con le reti di Rienzi, Maugeri, Cascone e Simone.

Successo esterno anche per il Tradate, protagonista di un movimentato 3-2 contro il San Michele. Minchio e Rosetta hanno segnato le prime due reti degli ospiti, raggiunti due volte dai padroni di casa, prima del gol decisivo di Knouzi al 48′ della ripresa. Nel girone B, invece, Zeta Milano-Lomazzo è terminata 2-2.

Seconda categoria, prima gioia per il Dal Pozzo

In Seconda categoria è arrivato il primo successo del Dal Pozzo, passato 1-0 a Inveruno contro il Furato grazie alla rete di Maggiore al 12′ del primo tempo.

Spettacolare 4-3 del Cgds Misinto sul Novedrate, con doppiette di Cattaneo e Cantore, mentre Molinello-Cogliatese è terminata 2-2. Nel girone V vittorie per Pro Juventute, 3-1 sul San Giorgio con Ristori, Colombo e Montoli su rigore, e Amor Sportiva, 2-1 sulla Legnanese con Benedetti su rigore e Gariboldi. Sconfitta 2-1 per l’Equipe Garibaldi a Vanzaghello, mentre Gerenzanese-Guanzatese è terminata senza reti.

Una domenica, dunque, dai due volti: Saronno ancora a zero punti e con otto reti subite in Eccellenza, mentre Sc United viaggia a punteggio pieno in Promozione e diverse formazioni del calcio minore hanno già trovato vittorie importanti nella seconda giornata di campionato.