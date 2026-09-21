Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Si chiamava Antonio Di Saverio, aveva 56 anni ed era originario di Roma l’uomo che ha perso la vita nell’incidente avvenuto domenica 20 settembre a Caronno Pertusella.

Di Saverio, per tutti semplicemente Tony, viveva a Origgio con la compagna. Lavorava come meccanico a Cogliate, dove nel corso degli anni la sua officina era diventata un punto di riferimento e dove erano moltissime le persone che avevano avuto occasione di conoscerlo. In queste ore, nei ricordi di amici e conoscenti, ricorrono soprattutto la sua disponibilità, la gentilezza e il sorriso. Una persona sempre pronta ad esserci per gli altri e proprio per questo molto conosciuta e benvoluta.

La salma di Antonio Di Saverio è attualmente composta alla casa funeraria Santino Onoranze Funebri di Uboldo, in piazza degli Alpini, dove quanti lo hanno conosciuto possono stringersi idealmente attorno ai suoi familiari e alla compagna in questo momento di grande dolore.

21092026