Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Quando fuori piove forte, i problemi si fanno sentire anche all’interno della stazione ferroviaria di piazza Pertini. Le infiltrazioni d’acqua nell’edificio principale sono ormai un problema ben conosciuto da utenti e pendolari e la situazione si è ripetuta anche nei giorni scorsi, dopo le abbondanti precipitazioni. In occasione delle piogge più intense, sul pavimento della stazione si forma infatti una patina d’acqua che in alcuni punti può diventare particolarmente consistente, creando disagi per chi deve attraversare gli spazi interni e alimentando anche preoccupazioni per il rischio di scivolare.

L’ultimo episodio ha riacceso la discussione sui social. «Questa è ancora una volta la situazione dentro la stazione di Caronno Pertusella», ha segnalato una cittadina, parlando addirittura di «3 centimetri di acqua ovunque» e chiedendo quanto tempo debba ancora trascorrere «prima che chi di dovere prenda provvedimenti» e «prima che qualcuno si faccia male veramente e seriamente».

Tra proteste e richieste di intervento non è mancata neppure l’ironia. Sui social è infatti comparso un fotomontaggio con un pescatore all’opera proprio all’interno della stazione, una maniera scherzosa per richiamare l’attenzione su un problema che per i pendolari è invece tutt’altro che divertente. Gli utenti sottolineano soprattutto come non si tratti di un episodio isolato: le infiltrazioni e la presenza di acqua sul pavimento vengono segnalate da tempo in concomitanza con le precipitazioni più abbondanti.

Da qui la richiesta di pendolari e cittadini affinché si proceda con interventi risolutivi di sistemazione dell’edificio, evitando il ripetersi degli allagamenti e garantendo condizioni più sicure a chi quotidianamente utilizza la stazione di Caronno Pertusella.

(foto: l’ironica immagine del pescatore in stazione comparsa sui social)

21092026