Cogliate

COGLIATE – Una tartaruga d’acqua trovata mentre vagava nella zona della rotonda dell’Unes a Cogliate e adesso l’appello corre sui social per cercare di capire se l’animale sia scappato da qualche abitazione e possa essere restituito al proprietario. Il ritrovamento è avvenuto ieri. A segnalarlo è una residente che, in attesa di riuscire a diffondere l’appello anche nei gruppi social di Cogliate, ha chiesto aiuto attraverso una pagina di Rovellasca: «Trovata ieri tartaruga d’acqua in giro per Cogliate, zona rotonda Unes. Magari qualcuno conosce chi potrebbe averla persa?».

La tartaruga è stata nel frattempo recuperata e portata al sicuro a Rovellasca, dove viene custodita in attesa di eventuali segnalazioni del proprietario.

Il problema delle tartarughe acquatiche abbandonate

Dall’aspetto potrebbe trattarsi di una delle comuni tartarughe palustri allevate come animali da compagnia, ma senza una identificazione certa dell’esemplare non è possibile stabilirne la specie soltanto sulla base della segnalazione.

Il ritrovamento richiama comunque un problema ben conosciuto: diverse specie di tartarughe acquatiche esotiche, acquistate quando sono ancora molto piccole, possono raggiungere dimensioni considerevoli con la crescita. Non devono essere liberate in stagni, laghetti, torrenti o altri ambienti naturali: alcune specie non autoctone possono infatti competere con la fauna locale e alterare gli equilibri degli ecosistemi. In questo caso, per il momento, l’ipotesi è semplicemente quella di un animale smarrito o allontanatosi dalla propria sistemazione. L’appello è quindi rivolto a chi dovesse riconoscerlo o avere informazioni utili per risalire al proprietario.

(foto: la tartaruga in cerca di proprietario)

21092026