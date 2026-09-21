Groane

CESATE – Si terrà questa sera, lunedì 21 settembre alle 21, la serata di presentazione dei nuovi percorsi formativi proposti dalla P.A. Croce Viola Cesate Odv. L’appuntamento è all’Oratorio San Francesco di via Venezia, Cesate, vicino alla sede dell’associazione, e sarà dedicato a chi vuole conoscere più da vicino le attività di volontariato e valutare la possibilità di entrare nella squadra.

Nel corso della serata saranno presentati i due percorsi disponibili, con tutte le informazioni sul programma di formazione, sulle modalità e sui tempi del corso. Sarà inoltre possibile rivolgere domande e ricevere chiarimenti direttamente dai volontari della Croce Viola.

Il primo percorso prevede 42 ore per diventare addetto al trasporto sanitario. La formazione prepara alle attività di trasporto sanitario e trasporto per persone con disabilità, alle assistenze durante concerti ed eventi sportivi, ai trasporti per terapie e scuole e ai servizi di supporto alla comunità.

Il secondo percorso è invece di 120 ore ed è rivolto a chi vuole prepararsi a operare in ambulanza nei servizi di emergenza-urgenza 112, con una formazione dedicata al ruolo di soccorritore in ambulanza.

Entrambi i percorsi sono gratuiti e rappresentano un’opportunità per chi desidera mettere a disposizione della comunità il proprio tempo, acquisendo allo stesso tempo nuove competenze.

Per partecipare alla serata di presentazione è possibile registrarsi attraverso il QR code presente nella locandina. L’iniziativa della P.A. Croce Viola Cesate Odv si svolge con il patrocinio del Comune di Cesate.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09