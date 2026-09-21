Cronaca

SARONNO – Una domenica segnata soprattutto dal tragico incidente avvenuto sulla Varesina a Caronno Pertusella, dove ha perso la vita un motociclista di 52 anni. Ma tra Saronno e dintorni le ultime ore sono state movimentate anche per due incendi di autovetture e per una serie di interventi delle ambulanze legati ad intossicazioni etiliche.

Caronno Pertusella, muore motociclista di 52 anni

Il fatto più grave è avvenuto questa mattina a Caronno Pertusella. Alle 9.50, in viale 5 Giornate, lungo la Varesina, si sono scontrate un’automobile e una motocicletta. Due le persone coinvolte, uomini di 52 e 56 anni. Le condizioni del motociclista, un 52enne residente a Cogliate, sono apparse immediatamente gravissime.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove purtroppo è successivamente deceduto.

Saronno, auto in fiamme nel cortile

Notte di lavoro anche per i vigili del fuoco a Saronno. Alle 23.58 di sabato 19 settembre è scattato l’allarme in via Monterosa, dove un’automobile ha preso fuoco all’interno di un cortile privato.

La squadra intervenuta è riuscita a spegnere rapidamente l’incendio e soprattutto a impedire che le fiamme raggiungessero le altre vetture parcheggiate e le strutture circostanti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti. Non si sono registrati feriti e restano da chiarire le cause dell’incendio.

Tre intossicazioni etiliche in un’ora

Serata movimentata anche sul fronte sanitario, con tre interventi delle ambulanze tra Gerenzano e Saronno per intossicazioni etiliche, tutti fortunatamente conclusi senza necessità di ricovero.

Il primo è avvenuto alle 21.30 alla stazione di Gerenzano-Turate, dove il Sos Mozzate ha soccorso una ragazza di 23 anni. Alle 22.15, invece, un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca è intervenuta in via Venezia a Saronno per un uomo che si era sentito male. Un quarto d’ora più tardi, alle 22.30, nuovo intervento a Saronno, questa volta in via I Maggio, con l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. In tutti e tre i casi le persone coinvolte si sono riprese e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Fenegrò, automobile prende fuoco mentre viaggia

Un altro incendio di un’autovettura si era verificato a Fenegrò, dove una macchina ha preso fuoco mentre stava percorrendo via Trento. L’episodio risale a venerdì 18 settembre attorno alle 20.30 e ha richiesto l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco.

Una serie di episodi molto diversi fra loro, dunque, ma con la cronaca della giornata inevitabilmente dominata dalla tragedia di Caronno Pertusella e dalla morte del motociclista 52enne, per il quale i soccorsi e il successivo trasferimento d’urgenza in ospedale non sono purtroppo bastati.

21092026