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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, domenica 20 settembre, ci sono la storia dell’amicizia nata in Afghanistan e ritrovata dopo 14 anni, il tragico incidente sulla Varesina a Caronno Pertusella e la raccolta fondi avviata dai genitori della scuola Rodari.

Quattordici anni dopo l’ultima volta in cui si erano visti, il finanziere saronnese Roberto Ponti ha riabbracciato Masud, ex agente della polizia di frontiera afgana conosciuto durante la missione internazionale in Afghanistan. I due avevano perso i contatti durante gli anni della guerra: Masud, fuggito dal Paese con la famiglia, è arrivato in Italia e si è stabilito a Reggio Calabria. A permettere il nuovo incontro è stato un contatto ritrovato quasi per caso attraverso Facebook. Il 14 agosto Masud è arrivato a Saronno con la moglie e i figli, ritrovando l’amico dopo 14 anni.

È invece una tragedia l’incidente avvenuto sulla Varesina a Caronno Pertusella. Un motociclista di 52 anni, residente a Cogliate, è deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito nello scontro tra la sua moto e un’automobile, avvenuto poco prima delle 10 all’altezza del supermercato Lidl. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Garbagnate Milanese, l’uomo è morto dopo le lunghe manovre di rianimazione effettuate dai soccorritori. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

A Saronno arriva infine una nuova iniziativa legata all’incendio che aveva colpito la palestra della scuola Rodari nella notte tra il 7 e l’8 luglio. L’Associazione Genitori Rodari ha avviato una raccolta fondi per contribuire a ricostituire libri, materiali didattici e attrezzature andati distrutti: tra le perdite vengono indicati circa 2.000 libri della biblioteca, oltre alle dotazioni del laboratorio scientifico e della palestra, ai giochi e agli strumenti destinati agli alunni con disabilità.

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