Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Chiara Angaroni relativa all’inaugurazione della Scuola Rodari.

Come consigliera e presidente della commissione cultura è stato emozionante presenziare alla inaugurazione della Scuola Rodari. E’ stato bello vedere i volti sorridenti delle bambine e dei bambini ed i loro lunghi applausi. Ed è proprio a loro che mi rivolgo con le parole di Rodari con l’invito di guardare sempre oltre i banchi perché ogni giorno è una scoperta continua. Questa bellissima poesia celebra l’uguaglianza e l’inclusione, valori importanti da apprendere fin da piccoli.

Qualcuno che la sa lunga

mi spieghi questo mistero:

il cielo è di tutti gli occhi

di ogni occhio è il cielo intero.

È mio, quando lo guardo.

È del vecchio, del bambino,

del re, dell’ortolano,

del poeta, dello spazzino.

Non c’è povero tanto povero

che non ne sia il padrone.

Il coniglio spaurito

ne ha quanto il leone.

Il cielo è di tutti gli occhi,

ed ogni occhio, se vuole,

si prende la luna intera,

le stelle comete, il sole.

Ogni occhio si prende ogni cosa

e non manca mai niente:

chi guarda il cielo per ultimo

non lo trova meno splendente.

Spiegatemi voi dunque,

in prosa od in versetti,

perché il cielo è uno solo

e la terra è tutta a pezzetti.

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