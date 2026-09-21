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VENEGONO INFERIORE – Una lettura dedicata ai bambini dai 6 anni è in programma venerdì 25 settembre alle 16.30 alla Biblioteca civica Valentino Doneda di Venegono Inferiore. L’appuntamento rientra nell’iniziativa Divoriamo parole e propone la lettura del libro “Lea” di Nancy Pilon.

La protagonista della storia è Lia, una bambina dai capelli rossi e folti, che ama sentire il vento tra le sue onde ramate. Vorrebbe portarli sempre sciolti, ma spesso si sente a disagio per l’attenzione che attirano: le persone la guardano, ammirano i suoi capelli e, senza chiederle il permesso, cercano di toccarli.

Lia non ama che gli altri le tocchino i capelli, ma esprimere apertamente il proprio disagio non è sempre facile. La lettura accompagna così i bambini nella storia di Lia e nella sua ricerca di un modo per farsi rispettare dagli altri.

L’incontro è rivolto a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Biblioteca civica Valentino Doneda al numero 0331856042 oppure scrivere a [email protected]. La biblioteca è inoltre presente sui social con la pagina Facebook Biblioteca Civica “Valentino Doneda” e il profilo Instagram @biblioteca_venegonoinferiore.

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