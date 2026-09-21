LIMBIATE – Alla vista degli agenti è fuggito nella vegetazione, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Durante le successive ricerche, però, la polizia locale ha scoperto un bivacco e recuperato 223 grammi di hashish.

L’episodio è avvenuto nel Parco delle Groane, nella zona di via Oberdan al quartiere Ceresolo, durante un servizio di controllo svolto congiuntamente dagli agenti delle polizie locali di Limbiate e Meda.

Gli operatori hanno visto un uomo uscire dalla zona boschiva e affacciarsi sulla strada. Quando si è accorto della presenza delle divise, è immediatamente scappato nel bosco. Gli agenti hanno tentato di raggiungerlo, ma anche a causa della scarsa illuminazione non sono riusciti a rintracciarlo.

Le ricerche hanno comunque portato all’individuazione di un bivacco allestito nella vegetazione, presumibilmente utilizzato come riparo. Nell’area sono stati trovati due panetti avvolti nel cellophane: gli accertamenti hanno confermato che si trattava di hashish, per un peso complessivo di 223 grammi.

La droga è stata sequestrata, mentre proseguono le indagini per identificare l’uomo fuggito nel bosco.

L’operazione rientra nell’accordo sulla sicurezza che prevede la collaborazione tra diversi comandi di polizia locale, con ulteriori servizi congiunti già programmati nei prossimi mesi.