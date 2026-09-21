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SARONNO – Lunedì 21 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, sarà una giornata prevalentemente poco o parzialmente nuvolosa, senza precipitazioni. Le temperature resteranno miti, con una minima di 17°C e una massima di 28°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

La situazione atmosferica resterà quindi stabile e favorevole, con il sole alternato a qualche passaggio nuvoloso. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare in alcune aree, ma senza portare piogge. In serata potranno comparire ulteriori annuvolamenti, mantenendo comunque condizioni asciutte.

In Lombardia l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile. Sulle basse pianure occidentali e sulle pedemontane e alte pianure il cielo, inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, vedrà un aumento delle nubi dal pomeriggio. Sulle basse pianure orientali e sulle Prealpi orientali si alterneranno nubi e schiarite. Prealpi occidentali e Orobie resteranno invece in prevalenza serene o poco nuvolose, salvo qualche addensamento serale. Sulle Alpi Retiche il tempo sarà più variabile, con maggiori schiarite nel pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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