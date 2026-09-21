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SARONNO – Dopo i nuovi dati diffusi dal Comitato Aria Pulita attraverso il “Puzzometro”, arriva la risposta dell’Amministrazione comunale di Saronno. A intervenire è Francesca Rufini, assessora alla Transizione ecologica, che ribadisce l’attenzione del Comune sul problema dei miasmi segnalati ormai da mesi tra Saronno, Caronno Pertusella e le zone limitrofe e annuncia l’imminente avvio del protocollo Molf.

Il Comitato Aria Pulita ha reso noto che dal 26 marzo al 31 luglio il Puzzometro ha raccolto complessivamente 792 segnalazioni. Nei quattro mesi completi da aprile a luglio, circa tre segnalazioni su quattro hanno indicato episodi di intensità 4 o 5, dunque percepiti come forti o molto forti. Dai dati sono inoltre emersi picchi concentrati in alcune giornate e una marcata differenza fra giorni feriali e fine settimana.

Rufini: «Non sono semplici numeri su un foglio»

L’assessora parte proprio dalle dimensioni raggiunte dal fenomeno e dalle conseguenze per chi vive nelle aree interessate.

«Ho letto gli ultimi dati pubblicati dal Comitato Aria Pulita e relativi al report del “Puzzometro” e, per prima cosa, desidero rivolgere un pensiero sincero a tutte le cittadine e i cittadini che quotidianamente convivono con questo disagio. Leggere di 792 segnalazioni in poco più di quattro mesi non significa guardare dei semplici numeri su un foglio, ma significa toccare con mano l’impatto reale e gravoso che questa situazione ha sulla qualità della vita, sulla quotidianità e sulla serenità delle persone nei nostri quartieri e nei Comuni vicini».

Rufini sottolinea anche il rapporto mantenuto con il Comitato: «Per questo motivo sono in contatto costante e quotidiano con il Comitato, di cui condivido la preoccupazione e l’impegno».

«Il Puzzometro è una fonte di informazione preziosissima»

Nessuna contrapposizione, dunque, fra la raccolta delle segnalazioni promossa dai cittadini e il percorso istituzionale. L’assessora riconosce esplicitamente l’utilità del lavoro svolto dal Comitato Aria Pulita.

«I dati raccolti dal Puzzometro rappresentano una fonte di informazione preziosissima, in quanto ci restituiscono la mappa visiva e percettiva di un problema che la nostra Amministrazione non ha alcuna intenzione di sottovalutare, confermando la necessità di arrivare a una risposta chiara, certa e definitiva».

A brevissimo partirà il protocollo Molf

Il passaggio successivo sarà quello del monitoraggio attraverso lo strumento istituzionale. Rufini ricorda che il Comune ne aveva richiesto l’attivazione già da mesi.

«Proprio per trasformare questa grande mobilitazione dal basso in una prova che abbia valore formale di fronte agli enti di controllo, abbiamo chiesto e ottenuto, ormai mesi fa, l’attivazione del protocollo Molf che a brevissimo partirà come strumento di rilevazione».

È inoltre previsto un incontro aperto alla cittadinanza: «Nelle prossime ore comunicheremo la data dell’incontro pubblico, durante il quale spiegheremo ai cittadini il funzionamento della piattaforma e raccoglieremo le candidature di chi vorrà mettersi a disposizione come “sentinella” ufficiale».

«Molf strumento formale, il Puzzometro resta la nostra antenna»

L’assessora precisa infine la differenza tra i due strumenti e il ruolo che potranno avere nell’affrontare il problema.

«Ci tengo a ribadirlo con chiarezza: il Molf costituisce l’unico strumento formale e legalmente riconosciuto per consentire ad Arpa e agli enti competenti di eseguire le verifiche necessarie e mettere in atto eventuali prescrizioni o provvedimenti».

Questo, sottolinea Rufini, non ridimensiona il lavoro portato avanti autonomamente dal Comitato: «Tuttavia, questo percorso istituzionale non cancella, ma anzi si affianca al valore dello strumento di rilevazione predisposto dal Comitato, che resta la nostra antenna sul territorio».

(foto archivio: un incontro fra comtato ed assessora)

21092026