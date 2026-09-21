Sport

SARONNO – La sfida era di alto livello, contro squadre fortissime tutte facenti capo a capoluoghi di provincia con Saronno unica società a non avere questo status. Per questo, l’11° posto finale della Osa Saronno Libertas ai Campionati di Società U23 femminili di Modena, tenutisi lo scorso fine settimana, è da considerarsi un risultato che centra pienamente gli obiettivi.

Un piazzamento che lascia anche qualche margine di miglioramento, ma che in ogni caso testimonia l’ottimo stato di salute del settore giovanile della Osa, che ha saputo competere ai massimi livelli di categoria in Italia. Un grande grazie a tutte le nostre atlete e al nostro staff per questo risultato, che de facto chiude la stagione agonistica estiva. Ora un po’ di meritato riposo e poi via a preparare gli eventi indoor.

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