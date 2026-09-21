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SARONNO – Una notizia arrivata dal mondo della ricerca oncologica assume un significato particolare anche per la Robur Saronno, da molti anni vicina all’associazione “Quelli che… con Luca” e al suo impegno a sostegno delle terapie cellulari.

Per la prima volta, infatti, una terapia CAR-T ha mostrato risultati contro un tumore solido, nello specifico il carcinoma epatocellulare, una delle forme più aggressive di tumore del fegato. Un passo avanti della ricerca che, per il Gruppo Sportivo Robur, si lega direttamente a una storia cominciata quindici anni fa. Era il 17 settembre 2011 quando Luca Ciccioni, a soli 9 anni, morì a causa di una leucemia mieloide acuta. Da quella tragedia, poche settimane più tardi, nacque l’associazione “Quelli che… con Luca”, fondata dal padre Andrea Ciccioni insieme a un gruppo di amici.

L’obiettivo fu fin dall’inizio quello di trasformare il dolore per la perdita di Luca in un impegno concreto, raccogliendo fondi destinati alla ricerca e concentrando l’attenzione in particolare sulle terapie molecolari e sulla terapia genica.

Un percorso al quale anche il Gruppo Sportivo Robur ha dato il proprio sostegno, accompagnando negli anni il progetto e contribuendo a mantenerne vivi finalità e messaggio. «Per chi ha accompagnato questo progetto fin dall’inizio come noi del Gruppo Sportivo Robur, il risultato di oggi rappresenta quindi molto più di una notizia scientifica – sottolinea Giorgio Nocera, responsabile del GS Robur (foto) – È la dimostrazione di come una comunità di amici e di famiglie intere possa trasformare il ricordo di un bambino in un investimento reale nella ricerca».

A quindici anni dalla scomparsa di Luca, dunque, il legame tra il suo ricordo, l’associazione nata nel suo nome e la comunità che ha scelto di sostenerne l’impegno continua. E i nuovi progressi delle terapie cellulari rappresentano un ulteriore motivo per proseguire sulla strada intrapresa nel 2011.

21092026