Cronaca

SARONNO – Un episodio particolarmente violento, avvenuto in pieno giorno nel centro cittadino. Nella tarda mattinata di ieri, domenica 20 settembre, due donne di 66 e 80 anni sono state aggredite mentre stavano passeggiando appena fuori dal centro, in via Angelo Ramazzotti.

L’allarme è scattato attorno alle 11.40. Secondo quanto riferito da una persona vicina alle vittime, le due donne sarebbero state avvicinate da uno scippatore che avrebbe strappato dal collo di una di loro una catenina d’oro. Durante l’azione entrambe sarebbero state strattonate e spinte, finendo a terra.

Ad avere le conseguenze peggiori è stata l’80enne che, nella caduta, avrebbe riportato una frattura al ginocchio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dalla centrale operativa dell’emergenza sanitaria. Entrambe le donne sono state assistite e l’anziana è stata successivamente trasportata all’ospedale di Saronno.

Dell’accaduto sono stati informati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, ai quali spetta ricostruire con precisione la dinamica e raccogliere gli elementi utili per risalire al responsabile.

A destare particolare preoccupazione sono anche le circostanze dell’episodio: lo scippo è infatti avvenuto attorno a mezzogiorno di una domenica, in una strada del centro di Saronno, mentre le due donne stavano semplicemente passeggiando.

21092026