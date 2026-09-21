Cronaca

SARONNO – Incidente stradale questa mattina lungo viale Lombardia, tratto cittadino della Saronno-Monza. Lo scontro, che ha coinvolto un’automobile e una motocicletta, è avvenuto alle 8.20, nel tratto successivo al cavalcavia, all’intersezione con via Deledda.

Due le persone soccorse: una donna di 39 anni e un uomo di 46 anni. Sul posto è stato predisposto un consistente intervento dei mezzi di emergenza, con l’arrivo dei vigili del fuoco, dell’ambulanza della Croce viola di Cesate, dell’auto-infermieristica e di un’ambulanza della Croce rossa di Saronno.

Fortunatamente, sulla base delle prime informazioni, le condizioni dei due feriti non sono apparse preoccupanti. Resta da ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e le circostanze che hanno portato all’incidente. Inevitabili anche le ripercussioni sulla circolazione. L’incidente è infatti avvenuto in piena ora di punta, attorno alle 8.20, lungo una delle principali arterie della periferia saronnese: le operazioni di soccorso e la presenza dei mezzi di emergenza hanno quindi provocato rallentamenti al traffico lungo viale Lombardia.

(foto archivio: code lungo l’arteria dove si è verificato il sinistro)

21092026