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SARONNO – Disaronno International, divisione Spirits di Disaronno group, presenta la nuova bottiglia di Disaronno, una delle icone più riconoscibili del mondo degli spirits e simbolo del liquore italiano più apprezzato nel mondo.

La nuova bottiglia rappresenta un rinnovamento strategico pensato per rispondere alle esigenze del consumatore contemporaneo, consolidandone la riconoscibilità sui mercati internazionali e valorizzando gli elementi distintivi che ne hanno definito l’identità nel corso delle generazioni, integrandoli in un linguaggio visivo rinnovato e coerente con l’evoluzione del brand. La nuova identità della bottiglia visiva nasce al termine di un percorso di progettazione, ricerca e sviluppo, realizzato insieme a Robilant e rappresenta il primo rinnovamento dell’identità dopo più di quindici anni. Il progetto nasce con l’obiettivo di preservare gli elementi distintivi che hanno contribuito a rendere il marchio immediatamente riconoscibile, introducendo al contempo un linguaggio più contemporaneo, premium e coerente con l’evoluzione del mercato e delle aspettative dei consumatori a livello globale.

Più alta, più leggera e più luminosa, la bottiglia ridisegnata mantiene elementi distintivi come la forma e l’iconico tappo quadrato. Fra gli elementi di novità, spiccano l’introduzione della firma in rilievo di Domenico Reina e il nuovo monogramma DD (Disaronno & Domenico Reina), omaggio al fondatore e alla visione che ha contribuito a definire il marchio nel tempo. La palette di colori è rinnovata, inserendo un azzurro chiaro rinascimentale, unendo eredità e modernità in un’espressione più vivace e contemporanea.

Ad accompagnare il lancio della nuova identità visiva della bottiglia, al via la nuova campagna “the Dolce Side of Life” creata dall’agenzia 72andSunny, un invito a celebrare quei momenti che arricchiscono la quotidianità: aperitivi improvvisati, conversazioni autentiche, brindisi spontanei ed esperienze condivise con gli amici.

Sulle note di “Dolce Vita” di Ryan Paris, la campagna si inspira al fascino intramontabile della dolce vita italiana reinterpretata in chiave contemporanea, invitando le persone in tutto il mondo a riscoprire il lato più dolce della vita, fatto di momenti semplici, autentici e ricchi di significato.

“Con questa campagna abbiamo voluto rendere omaggio all’essenza di Disaronno, reinterpretandola in modo autentico e rilevante per i consumatori di oggi. In un contesto in cui le persone ricercano sempre più momenti di piacere genuino nella vita di tutti i giorni, the Dolce Side of Life racconta la bellezza delle esperienze autentiche, semplici e accessibili. Insieme alla nuova identità della bottiglia, questa campagna rappresenta un’evoluzione significativa per il brand, che guarda al futuro mantenendo saldo il legame con la propria eredità e i valori che da sempre lo contraddistinguono.” afferma Luca Picotti – Global Chief Marketing Officer

Guido Chichierchia – Marketing & Trade Marketing Director Italy – aggiunge:

“Le grandi icone non restano mai ferme: si evolvono per continuare a parlare alle persone. La nuova bottiglia di Disaronno racconta esattamente questo percorso. Arriva in un anno di risultati estremamente positivi, segnato dal successo delle Dolce Nights e da una forte crescita e rappresenta il nostro modo di guardare al futuro valorizzando ciò che da sempre rende unico il brand. Una nuova espressione della stessa identità che milioni di consumatori riconoscono e scelgono ogni giorno”

Il progetto si inserisce infatti in un anno particolarmente significativo caratterizzato da importanti iniziative strategiche, tra cui le acquisizioni di Zedda Piras e Amaro Averna, che stanno contribuendo a delineare una nuova fase di crescita per l’organizzazione che guarda al futuro.

La nuova bottiglia sarà introdotta progressivamente in Italia e nei principali mercati internazionali di Disaronno, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio per poi proseguire con il lancio in tutti gli altri mercati.

DISARONNO INTERNATIONAL è la divisione spirits di DISARONNO GROUP (ILLVA SARONNO HOLDING SpA), gruppo diversificato che conta oltre 800 dipendenti la cui proprietà è interamente della famiglia Reina e le cui linee di business comprendono oltre gli Spirits anche Wines e Ingredients. Nel settore delle bevande alcoliche è leader nel mondo con presenza in circa 160 paesi. DISARONNO INTERNATIONAL è particolarmente conosciuta per Disaronno, il liquore italiano più apprezzato nel mondo, così come per altri prodotti di grande prestigio come Disaronno Velvet, Tia Maria, The Busker Irish whiskey, Engine Gin, Sagamore Rye, Rabarbaro Zucca, Artic Vodka, Isolabella Limoncello, Sambuca, e di recente anche Amaro Averna e Zedda Piras.

21092026