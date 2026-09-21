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TRADATE – Nove appuntamenti tra commedia, musica, grandi interpreti e classici rivisitati. È il programma della stagione teatrale 2026-2027 del Cinema Teatro Nuovo di Tradate, che prenderà il via sabato 17 ottobre e proseguirà sino al 14 maggio 2027.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21 e si terranno al Cinema Teatro Nuovo, in piazza Unità d’Italia 1 ad Abbiate Guazzone di Tradate. Date e orari riportati nella locandina trovano conferma anche nella programmazione ufficiale del teatro.

Ad aprire la stagione, sabato 17 ottobre, sarà Max Giusti con “Bollicine – Update”, accompagnato dalla SuperMaxBand e con la regia dello stesso Giusti. Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 6 novembre con “Closer” di Patrick Marber, interpretato da Paolo Kessisoglu, Roberta Caronia, Alessandro Averone e Yeva Sai, per la regia di Fabrizio Coniglio.

Il 27 novembre arriverà “Forbici & Follia”, con Max Pisu, Nino Formicola, Claudio Moneta, Lucia Marinsalta, Monica Mantegazza e Matteo Pisu, per la regia di Marco Rampoldi. La locandina segnala questo appuntamento come “fuori abbonamento”; il sistema di biglietteria precisa però che lo spettacolo è compreso nella formula denominata “Abbonamento 8+1”.

Ultimo spettacolo del 2026 sarà, sabato 12 dicembre, “Niente progetti per il futuro”, con Lorenzo Cordara e Matteo Pisu e la regia di Max Pisu.

Da Pink Floyd e Orwell a Edipo Re

La stagione riprenderà sabato 23 gennaio 2027 con “Animal(s): Farm”, progetto che mette in relazione i Pink Floyd e George Orwell, con la regia di Marco Rampoldi. Musica, letteratura, recitazione e video si intrecceranno in una rock opera ispirata a “La fattoria degli animali”.

Il 20 febbraio sarà quindi la volta di “Spettegolezzi”, con Silvia Montani, Guido Giudici, Gianluca Bulgheroni, Davide Lippi e altri interpreti, per la regia di Emmanuel Galli.

Il 14 marzo spazio invece a un grande classico: “Edipo Re”, con Claudio Moneta, Alberto Mancioppi, Luca Bottale, Pino Pirovano, Roberta Petrozzi e Arcangelo Deleo, con la partecipazione di Nino Formicola e la regia di Marco Rampoldi.

Ale e Franz e il gran finale con “SConcerto”

Due gli appuntamenti conclusivi. Domenica 25 aprile arriveranno Ale e Franz con “Capitol’ho”, per la regia di Alberto Ferrari.

Gran finale venerdì 14 maggio con “SConcerto”, con Raffaello Tullo e l’Orchestra Sinfonica di Asti, per la regia dello stesso Tullo: uno spettacolo che mescola repertorio classico, comicità e cabaret.

Il programma completo

17 ottobre 2026, ore 21 – “Bollicine – Update”, con Max Giusti e SuperMaxBand, regia Max Giusti.

6 novembre 2026, ore 21 – “Closer”, con Paolo Kessisoglu, Roberta Caronia, Alessandro Averone e Yeva Sai, regia Fabrizio Coniglio.

27 novembre 2026, ore 21 – “Forbici & Follia”, con Max Pisu, Nino Formicola, Claudio Moneta, Lucia Marinsalta, Monica Mantegazza e Matteo Pisu, regia Marco Rampoldi.

12 dicembre 2026, ore 21 – “Niente progetti per il futuro”, con Lorenzo Cordara e Matteo Pisu, regia Max Pisu.

23 gennaio 2027, ore 21 – “Animal(s): Farm – Pink Floyd/George Orwell”, regia Marco Rampoldi.

20 febbraio 2027, ore 21 – “Spettegolezzi”, con Silvia Montani, Guido Giudici, Gianluca Bulgheroni, Davide Lippi e altri, regia Emmanuel Galli.

14 marzo 2027, ore 21 – “Edipo Re”, con Claudio Moneta, Alberto Mancioppi, Luca Bottale, Pino Pirovano, Roberta Petrozzi, Arcangelo Deleo e con la partecipazione di Nino Formicola, regia Marco Rampoldi.

25 aprile 2027, ore 21 – “Capitol’ho”, con Ale e Franz, regia Alberto Ferrari.

14 maggio 2027, ore 21 – “SConcerto”, con Raffaello Tullo e Orchestra Sinfonica di Asti, regia Raffaello Tullo.

Per informazioni il Cinema Teatro Nuovo indica il numero 0331 722735 e l’indirizzo [email protected].

21092026