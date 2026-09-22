Basket

SARONNO – Conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione della Robur Basket Saronno, pronta al ritorno in Serie B Interregionale. In vista dell’esordio di sabato 26 settembre, quando i roburini riceveranno la Nervianese al PalaRonchi di via Colombo, la società ha aperto la campagna abbonamenti 2026-2027.

Lo slogan scelto è “One team. Stronger together”, con due formule di abbonamento. Quello intero costa 90 euro, mentre l’abbonamento Robur Family è proposto a 50 euro ed è riservato a chi, al momento della sottoscrizione, presenta la tessera di iscritto Robur.

Definiti anche i prezzi per le singole partite casalinghe: il biglietto intero costa 10 euro, mentre per gli under 16 l’ingresso è gratuito.

Gli abbonamenti possono essere acquistati a partire da oggi, lunedì 21 settembre, attraverso la pagina dedicata alla Robur sul sito del partner Ticketmaster oppure direttamente nella segreteria del PalaRonchi.

L’iniziativa accompagna dunque l’ultima settimana di preparazione prima del ritorno alle gare ufficiali. Sabato 26 settembre al PalaRonchi di via Colombo arriverà la Nervianese, per la prima giornata del campionato di Serie B Interregionale e il debutto ufficiale della Robur nella stagione 2026-2027.

22092026