Calcio

SOLBIATE ARNO – Si sono separate le strade della Solbiatese e di Roberto Gatti. La società nerazzurra e l’allenatore hanno raggiunto un accordo per la separazione dopo il difficile avvio nel campionato di serie D e la pesante sconfitta casalinga contro la Castellanzese. Gatti, tecnico conosciuto anche nel Saronnese per avere allenato in passato la Caronnese, era arrivato alla Solbiatese nella scorsa stagione subentrando a Vito Grieco. Sotto la sua guida i nerazzurri erano stati protagonisti della grande cavalcata nei playoff culminata con il ritorno in serie D.

Decisamente più complicato l’inizio della nuova stagione. Nelle prime quattro giornate la Solbiatese ha raccolto soltanto 2 punti, con due pareggi e due sconfitte, realizzando una sola rete. Il primo gol in campionato è arrivato proprio domenica, con Dennis Scapinello, quando la Castellanzese si trovava però già avanti 4-0: la sfida si è poi conclusa 4-1 per gli ospiti.

La panchina ad Aletti

La società ha deciso di affidare la squadra ad Andrea Aletti, sino a questo momento vice di Gatti e con un’esperienza nello staff tecnico di Mattia Croci-Torti al Lugano. Non si tratterà di una soluzione provvisoria: la Solbiatese ha scelto di puntare su Aletti per provare a risalire immediatamente la classifica.

Per il nuovo allenatore l’esordio sarà subito particolarmente impegnativo: domenica la Solbiatese sarà di scena allo stadio Speroni contro la Pro Patria, una delle formazioni partite meglio in questo avvio di campionato.

(foto archivio: mister Gatti quando era alla Caronnese)

22092026