Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Si sono presentati alla porta di una coppia di anziani fingendosi tecnici incaricati di verificare un presunto guasto alle tubature, ma il loro vero obiettivo sarebbe stato entrare nell’abitazione per mettere a segno un furto. È accaduto nei giorni scorsi. I due sconosciuti hanno parlato di un problema alla rete idrica nelle vicinanze, sostenendo che potesse provocare cattivi odori, e hanno chiesto ai residenti di aprire un rubinetto. Proprio in quei momenti si sono effettivamente diffusi odori forti e sgradevoli, rendendo più credibile il racconto. Gli anziani si sono però insospettiti e hanno invitato i due ad andarsene.

Comune e Alfa hanno quindi rinnovato l’invito alla prudenza. Gli operatori autorizzati devono essere muniti di tesserino di riconoscimento e Alfa non effettua controlli sulla qualità dell’acqua all’interno delle abitazioni, né interventi sugli impianti privati dopo il contatore. Inoltre, gli addetti non chiedono pagamenti a domicilio e non richiedono di visionare bollette o contratti.

In caso di dubbi, la raccomandazione è di non consentire l’accesso all’abitazione e di verificare l’identità degli operatori contattando Alfa al numero verde 800103500.

22092026