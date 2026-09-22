Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Un messaggio semplice e carico di dolore, ma anche di gratitudine per le tantissime testimonianze di affetto arrivate dopo la tragica scomparsa di Antonio Di Saverio, il motociclista di 56 anni morto in seguito all’incidente avvenuto domenica a Caronno Pertusella.

A pubblicarlo sui social è stata Carla, la compagna di Antonio, rivolgendosi alle tante persone che in queste ore hanno manifestato il desiderio di salutarlo un’ultima volta.

«So per certo che tante persone vorrebbero dargli un ultimo saluto. Quello che posso dire di certo è che oggi si troverà presso la Casa del Commiato a Uboldo. Vi terrò aggiornati per il resto».

Poi il pensiero alle moltissime manifestazioni di vicinanza ricevute dopo la notizia della morte del 56enne, conosciuto da tutti come Tony e molto noto anche a Cogliate, dove lavorava come meccanico.

«Ho letto tutti i vostri messaggi questa notte. Sapevo che tante persone gli volevano bene. Ma non immaginavo così tante. Manca. Manca tanto…», ha scritto Carla.

Parole che testimoniano quanto Antonio fosse conosciuto e apprezzato, dagli amici e dalle persone a lui più vicine ma anche dai tanti clienti e conoscenti incontrati negli anni attraverso il suo lavoro.

L’incidente

Antonio Di Saverio, originario di Roma e residente a Origgio, aveva 56 anni. Domenica 20 settembre era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Caronno Pertusella, lungo la Varesina. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nonostante i soccorsi, per lui non c’era stato nulla da fare.

Oggi Antonio si trova alla Casa del Commiato di Uboldo, dove le tante persone che gli hanno voluto bene potranno rendergli l’ultimo saluto.

22092026