Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Taglio del nastro per la nuova palestra della scuola primaria Pascoli di Bariola, a Caronno Pertusella. L’inaugurazione è avvenuta domenica 20 settembre in occasione della “Festa dello Sport”, tradizionale appuntamento per offrire alle associazioni sportive del territorio una vetrina per far conoscere la propria attività e coinvolgere i più piccoli che hanno potuto sperimentare diverse discipline.

Come ha ricordato il primo cittadino Marco Giudici la nuova struttura, costata complessivamente 3,8 milioni di euro, è stata realizzata grazie a un significativo finanziamento del PNRR e a un investimento diretto del Comune. Quindi ha sottolineato come sia “una palestra importante per il territorio”.

Durante l’evento, il sindaco e l’assessore allo sport Mirea Gullia hanno sottolineato l’importanza dell’opera sia per la didattica scolastica sia per le associazioni sportive del territorio. La giornata ha offerto a bambini e ragazzi l’opportunità di sperimentare diverse discipline, celebrando lo sport come pilastro fondamentale per la crescita della comunità. Per migliorare ulteriormente l’accessibilità, è prevista a breve la costruzione di un tunnel di collegamento coperto tra il plesso scolastico e l’area sportiva.

22092026