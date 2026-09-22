Cronaca

CESATE – Non si sarebbero limitati a cercare denaro e oggetti di valore: hanno aperto cassetti e armadi, svuotato mobili, rimosso battiscopa e persino smontato il quadro elettrico. Una vera e propria devastazione quella scoperta nei giorni scorsi nell’abitazione di una donna di 88 anni in via De Gasperi.

Al momento dell’incursione l’anziana era fortunatamente in vacanza con la figlia. A scoprire quanto era accaduto è stato un cugino che, durante la sua assenza, passava periodicamente a controllare l’abitazione.

A rendere ancora più inquietante la vicenda è il racconto di un vicino, che avrebbe visto per tre o quattro giorni luci accendersi e spegnersi all’interno della casa. La famiglia teme quindi che i ladri possano essersi trattenuti nell’abitazione anche a lungo, forse bivaccando al suo interno.

I malviventi sarebbero entrati da una finestra del bagno, al primo piano rialzato, per poi forzare una porta interna. Hanno cercato praticamente ovunque, arrivando ad aprire persino alcuni barattoli di vernice, probabilmente nella speranza di trovare denaro nascosto. Rovistati e danneggiati anche vecchi giocattoli e ricordi di famiglia.

Per la donna non si tratta purtroppo del primo furto: già nel luglio dello scorso anno qualcuno era entrato nello stesso appartamento, portando via alcuni oggetti di valore. Questa volta, però, le conseguenze psicologiche sembrano ancora più pesanti.

«Al di là del danno materiale, c’è una violazione morale. Non ti senti più a casa tua», ha spiegato la figlia, preoccupata all’idea che la madre possa tornare a vivere da sola nell’abitazione dove risiede da decenni.

A creare ulteriore apprensione sono anche diverse telefonate-truffa che l’88enne avrebbe ricevuto nell’ultimo anno, sia sul telefono fisso sia sul cellulare. Non esistono elementi per collegarle al furto e la stessa famiglia considera questa soltanto un’ipotesi, ma resta il timore che qualcuno possa avere osservato le abitudini e le assenze dell’anziana.

22092026