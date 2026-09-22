Cronaca

COMO – È ritenuto il presunto responsabile di due rapine commesse l’11 e il 15 settembre ai danni della cartoleria “Briantea” di Como. Nella mattinata del 21 settembre i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Como hanno fermato un cittadino pakistano di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

Secondo quanto ricostruito dai militari, nel primo episodio l’uomo avrebbe aggredito e percosso la titolare dell’esercizio commerciale, provocandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni, per impossessarsi di 40 euro.

Quattro giorni più tardi, il 15 settembre, sarebbe tornato nuovamente in azione nella stessa cartoleria. In questa occasione avrebbe strattonato violentemente il titolare, affetto da seri problemi di deambulazione, sottraendogli 80 euro in contanti.

Le indagini immediatamente avviate dai carabinieri avrebbero consentito di raccogliere a carico del 32enne gravi indizi di colpevolezza in relazione a entrambi gli episodi, facendo scattare le ricerche.

La svolta è arrivata quando i militari sono intervenuti in supporto agli agenti della polizia di Stato per contenere l’uomo, che si trovava in Questura in forte stato di agitazione. Poco prima era stato arrestato dagli stessi agenti per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri lo hanno riconosciuto come la persona ricercata nell’ambito delle indagini sulle due rapine.

Il 32enne è stato quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto per le rapine e accompagnato alla casa circondariale di Como, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’udienza di convalida è prevista per oggi.

L’operazione, sottolineano i carabinieri, è stata resa possibile anche dalla collaborazione tra le forze dell’ordine impegnate nella prevenzione e nel contrasto dei reati predatori e nella tutela degli esercenti commerciali e dei cittadini.

(foto archivio)

22092026